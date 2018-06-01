ПАО Совкомбанк

Общая информация

ПАО «Совкомбанк»— частный универсальный банк

1990 – 2002: «Буйкомбанк»

Администрация Буйского района и 45 государственных компаний (районные колхозы и муниципальные предприятия) организовали на базе Агропромбанка РСФСР в г. Буй коммерческий агропромышленный банк «Буйкомбанк».

Банк обслуживал акционеров, а также сотрудников акционеров банка – в основном людей предпенсионного возраста и пенсионеров.

Менеджеры и акционеры «Совкомбанка» приобрели «Буйкомбанк» в марте 2002 г. У банка был один офис в г. Буй, в котором работало 32 человека. Капитал банка составлял 2 млн руб., а активы – 7 млн руб. (для справки: курс доллара на март 2002 г. – 31 руб. / долл. США).

В феврале 2003 г. «Буйкомбанк» сменил название на «Совкомбанк» (сокращение от «Современный коммерческий банк») и переехал в Кострому. К концу 2003 г. у банка было уже три офиса: в г. Буй, в г. Кострома, и в г. Москва.



В сентябре 2007 г. голландская финансовая группа TBIF Financial Services B.V. («TBIF») приобрела 50% акций «Совкомбанка» и заплатила за них активами в России, передав «Совкомбанку» компанию «Ассоциация региональных кредитных агентств» (АРКА) с головным офисом в Бердске, Новосибирская область.



«Совкомбанк» интегрировал АРКА в инфраструктуру банка к августу 2008 г. Банк по-прежнему обслуживал в основном пенсионеров в небольших населённых пунктах, но уже в большем масштабе. Количество сотрудников «Совкомбанка» увеличилось до 1 тыс. человек к концу 2008 г.



TBIF продал долю в «Совкомбанке» другим акционерам «Совкомбанка» в мае 2012 г. со значительной прибылью по сравнению с первоначальным вложением.

В феврале 2014 «Совкомбанк» купил розничное подразделение GE Capital в России – банк GE Money Bank Russia.



В 2015 г. «Совкомбанк» создал частную электронную платформу для государственных закупок. Её «фундаментом» стали приобретённый в 2015 г. банк ICICI Bank Eurasia (переименован в «Современный коммерческий инновационный банк», СКИБ) и финансово-технологические компании «Финтендер» и «РТС-Тендер» (их банк приобрёл в 2015 – 2016 гг.).



В сентябре 2015 г. «Совкомбанк» выиграл открытый конкурс на санацию банка «Экспресс-Волга» с головным офисом в г. Самара и сетью отделений в Поволжье.



В октябре 2016 г. «Совкомбанк» приобрёл у «Севергрупп» «Меткомбанк», специализирующийся на автокредитовании.



В январе 2017 г. «Совкомбанк» приобрёл ипотечный бизнес, включая портфель ипотечных ссуд, у «Нордеа Банка».



Приобретение «РосЕвроБанка» в 2015 — 2018 гг.



Акционеры «Совкомбанка» и «РосЕвроБанка» достигли договорённости о слиянии банков. Активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн руб., капитал превысит 100 млрд руб. Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала.

Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 37,96% акций по состоянию на 22 ноября 2017 года), Алексей Фисун (21,05%), Михаил Клюкин (12,95%), председатель наблюдательного совета банка и бывший член совета директоров компании «МВидео» Михаил Кучмент (7,88%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (5,92%), Фаина Балк (3,15%), Марина Яковлева (2,54%), Виктор Кобелев (2,06%). Доли остальных акционеров не превышают 2%. Алексей Фисун, Дмитрий и Сергей Хотимские, а также Михаил Клюкин входят в состав наблюдательного совета банка.





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