Список персон

Капустин Евгений Николаевич

Промышленность, Машиностроение

Общая информация

Родился в г. Казани.

Образование :

1992 год — Казанский авиационный институт (специальность «радиоинженер») 2002 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «мастер делового администрирования» ).

Трудовая деятельность:

1992 — 1999 гг. — сотрудник коммерческих структур.
1999 — 2006 гг. — заместитель генерального директора ОАО «Вакууммаш».
С марта 2006 года — генеральный директор ОАО «Вакууммаш».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Тульская, 58
  • Телефон: (843) 278-35-27
  • Email: kazan@vacma.ru
  • Сайт: www.vacma.ru

Дата последнего обновления: 30.04.2018

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