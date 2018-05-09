Список персон

Шакирзянов Газильян Галимзянович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 13 Апреля 1952 в г.Березники Пермской области

Образование:

1976 год — Московский Технологический институт мясной и молочной промышленности (специальность «машины и аппараты пищевых производств»)

Трудовая деятельность:

1971 г. — слесарь на молкомбинате.
1976 — 1980 гг. — механик технологического оборудования на масломолкомбинате.
1980 — 1984 гг. — главный инженер масло-сыродельного комбината.
1984 — 1987 гг. — глава инженерной службы Автозаводского райпищеторга.
С 1987 года- генеральный директор предприятия «Набережночелнинский хладокомбинат» (ОАО «Челны Холод»).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: г. Набережные Челны, Промкомзона А-2
  • Телефон: (8552) 39-72-52
  • Email: holod@n-chelny.ru
  • Сайт: www.chelny-holod.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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