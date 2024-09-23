Поляков Дмитрий Владимирович

Общая информация

Родился 26 декабря 1969 г. в г. Казани.

Образование:

— 1993 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, Академию управления «ТИСБИ» .

Трудовая деятельность:

— 1993 — 1995 гг. — лаборант, младший научный сотрудник Научно-исследовательского института математики и механики им. Н.Г. Чеботарёва.

— 1995 — 1996 гг. — аспирант очной формы обучения КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина.

— 1995 — 1999 гг. — служба в органах внутренних дел МВД Республики Татарстан.

— 1999 — 2001 гг. — системный инженер компьютерного центра Татарского института содействия бизнесу (ТИСБИ).

— 2001 — 2002 гг. — заместитель директора информационно-технического центра ТИСБИ.

— 10.2002 — 05.2012 гг. — директор информационно-технического центра Университета управления «ТИСБИ».

— 2012 — 2016 гг. — проректор по учебной работе Университета управления «ТИСБИ».

— 2016 — 2022 гг. — первый проректор Университета управления «ТИСБИ».

— С 2022 г. — ректор Университета управления «ТИСБИ».

Награды и звания:

Награжден почетным званием «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2011 г.), знаком отличия мэрии г. Казани «За безупречную службу Казани» (2017 г.), благодарностью кабинета министров РТ (2017 г.), благодарственным письмом депутата Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва О.Н. Смолина (2022 г.).

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