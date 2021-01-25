Миронченко Валерий Николаевич

Общая информация

Родился 26 сентября 1950 года в г. Владикавказ Северной Осетии.

Образование

1971 г. — окончил Владикавказское военное училище.

1988 г.— окончил Военную академию им. Фрунзе по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая танковых войск».

Владеет английским языком. Кандидат педагогических наук, профессор.

Трудовая деятельность

1971-1976 гг. — командир мотострелкового взвода.

1976-1978 гг. — командир мотострелковой роты.

1978-1979 гг. — начальник штаба мотострелкового батальона.

1979-1984 гг. — командир мотострелкового батальона.

1984-1985 гг. — заместитель командира мотострелкового полка.

1988-1990 гг. — командир полка.

1990-1995 гг. — начальник штаба мотострелковой дивизии.

1983-1985 гг. — служба в Афганистане.

1991-1992 гг. — служба в Приднестровье.

1992-1993 гг. — служба в Южной Осетии.

1995-2014 гг. — начальник Казанского танкового училища (филиал Челябинского танкового института).

2009-2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва.

2014-2019 гг. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.

С августа 2014 г. — начальник Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ.

Член фракции «Единая Россия» в Государственном совете РТ, член Комитета Государственного совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам.

Генерал-майор.

Награды и звания

Заслуженный учитель РТ.

Награжден орденами «Красная Звезда», Красного знамени, Почета, «За личное мужество», «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011 г.), медалями «В память 1000-летия Казани, «За доблестный труд», медалью «100 лет ТАССР» (2020 г.).

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