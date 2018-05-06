Залалдинов Ринат Сагитович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «санитария, гигиена, эпидемиология» (1989 г.), Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджмент» (1997 г.).



Трудовая деятельность:

1985 — 1986 гг. — санитар Республиканской психиатрической больницы министерства здравоохранения ТАССР.

1986 — 1987 гг. — медбрат мужского отделения Республиканской психиатрической больницы министерства здравоохранения Республики Татарстан.

1987 — 1989 гг. — врач-нарколог Елабужской центральной районной больницы.

1990 — 1992 гг. — врач-нарколог медсанчасти ПО «ЕЛАЗ».

1992 — 1994 гг. — заместитель главного врача по платным услугам и взаимодействию со страховыми компаниями Елабужской центральной районной больницы.

1994 — 1998 гг. — директор территориальной больничной кассы Елабужского района и г. Елабуги.

1998 — 1999 гг. — заместитель главы администрации Елабужского района и г. Елабуги по социальным вопросам.

1999 — 2001 гг. — главный врач Елабужской центральной районной больницы.

2001 — 2005 гг. — начальник отдела здравоохранения Елабужского района и г. Елабуга министерства здравоохранения Республики Татарстан.

2005 — 2006 гг. — главный врач ГУЗ «Елабужская центральная районная больница».

2006 по 2007 гг. — первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан.

С 2007 г. — заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан.

С декабря 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18».

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