Гайзатуллин Рамиль Ринатович
Общая информация
Родился 11 октября 1970 года в г. Казани.
Образование:
2003 год — Казанский государственный медицинский университет (специальность «лечебное дело» )
2007 год — Казанский финансово-экономический институт ( специальность «менеджмент» )
2012 год — Колорадский государственный университет, ученая степень МБА (США)
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
В 2005 — 2007 гг. — врач-онколог Городского онкологического диспансера, г. Казань.
В 2007 г. — заместитель главного врача Городского онкологического диспансера, г. Казань.
В 2007 — 2011 гг. — заместитель директора по экономическим вопросам ГУ «Фонд обязательного медицинского страхования РТ».
С апреля 2011 г. — управляющий ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кави Наджми, 2/39
- Телефон: (843) 292-00-95
- Email: Info@ro16.fss.ru
- Сайт: www.fss16.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018