Дьяконов Александр Анатольевич

Общая информация

Родился 19 мая 1980 года в г. Челябинск.

Образование



2003 г. — окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».

2005 г. — окончил магистратура ЮУрГУ.

Доктор технических наук.

Трудовая деятельность



2004-2005 г. — ОАО «УралНИИАШ», инженер.

2006-2013 г. — ЮУрГУ, доцент.

2014-2020 г. — ЮУрГУ, профессор кафедры «Технология машиностроения»

2014-2016 г. — ЮУрГУ, заместитель начальника управления научной и инновационной деятельностью.

2016-2017 г. — ЮУрГУ, начальник управления научной и инновационной деятельностью.

2017-2020 г. — ЮУрГУ, проректор по научной работе.

2018-2019 г. — Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, главный научный сотрудник.

2019 — н.в. — Федеральный исследовательский центр Самарского научного центра РАЕ, ведущий научный сотрудник.

2020 — н.в. — ФБГУ «Российская академия наук», эксперт.

2020 — н.в. — СФТИ МИФИ, профессор факультета информационных технологий.

С 12 октября 2020 года назначен исполняющим обязанности ректора Альметьевского государственного нефтяного института.

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