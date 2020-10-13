Дьяконов Александр Анатольевич
Общая информация
Родился 19 мая 1980 года в г. Челябинск.
Образование
2003 г. — окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».
2005 г. — окончил магистратура ЮУрГУ.
Доктор технических наук.
Трудовая деятельность
2004-2005 г. — ОАО «УралНИИАШ», инженер.
2006-2013 г. — ЮУрГУ, доцент.
2014-2020 г. — ЮУрГУ, профессор кафедры «Технология машиностроения»
2014-2016 г. — ЮУрГУ, заместитель начальника управления научной и инновационной деятельностью.
2016-2017 г. — ЮУрГУ, начальник управления научной и инновационной деятельностью.
2017-2020 г. — ЮУрГУ, проректор по научной работе.
2018-2019 г. — Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, главный научный сотрудник.
2019 — н.в. — Федеральный исследовательский центр Самарского научного центра РАЕ, ведущий научный сотрудник.
2020 — н.в. — ФБГУ «Российская академия наук», эксперт.
2020 — н.в. — СФТИ МИФИ, профессор факультета информационных технологий.
С 12 октября 2020 года назначен исполняющим обязанности ректора Альметьевского государственного нефтяного института.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, ул Ленина, 2
- Телефон: (8553) 31-00-04
- Email: info@agni-rt.ru
- Сайт: http://www.agni-rt.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020