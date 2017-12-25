ООО Алмаз
Промышленность, Легкая промышленность
Общая информация
Ювелирный завод основан в 2002 году году, и входит в состав российской ювелирной компании «Алмаз-Холдинг». Компания является предприятием полного цикла и специализируется на изготовлении ювелирных изделий с драгоценными вставками первой группы.
Руководитель — Волчков Андрей Алексеевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Московская, 43/6
- Телефон: (843) 525-75-27
- Email: larisa@almaz-kazan.ru
- Сайт: www.алмаз-казань.рф
Дата последнего обновления: 25.12.2017