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АО Татагролизинг

Лизинговые компании

Общая информация

Компания создана в августе 2005 года путем преобразования Государственного унитарного предприятии «Лизинговая компания «Татагропромкомплект». Учредителем считается министерство земельных и имущественных отношений РТ. Компания является учредителем двух крупнейших сельхозпредприятий Лениногорского района РТ: ООО АФ «Ялтау» (животноводческое направление) и ООО АФ «Лениногорская» (растениеводство), в состав которых входит 11 подразделений.

Акционеры: Министерство земельных и имущественных отношений РТ (100%)

Генеральный директор — Зиганшин Азат Ильдусович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Высокогорский район, с. Киндери, ул. Лесная, 12
  • Телефон: (843) 203-85-00
  • Email: info@tatagrolizing.ru
  • Сайт: www.tatagrolizing.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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