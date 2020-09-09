Халфиев Ильнур Нилович

Общая информация

Родился 12 Сентября 1973 года.

Образование

1998 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт, ординатору по специальности «фтизиатрия» на кафедре фтизиопульмонологии КГМУ .

Трудовая деятельность

1988-1990 гг. — санитар, Республиканская больница №2.

1990-1992 гг. — санитар скорой помощи, станция скорой медицинской помощи г. Казани.

1992-1993 гг. — медбрат по приему вызовов, станция скорой медицинской помощи г. Казани.

1993-1995 гг. — медбрат 6-й подстанции выездной бригады, станция скорой медицинской помощи г. Казани.

1995-1996 гг. — медбрат хирургического отделения, Высокогорская ЦРБ.

1997-2000 гг. — ассистент кафедры фтизиопульмонологии по совместительству, КГМУ.

1998-2000 гг. — аспирант по специальности «Фтизиатрия» на кафедре фтизиопульмонологии, КГМУ.

2000 г. — ассистент кафедры фтизиопульмонологии, КГМУ.

2000-2001 гг. — медицинский представитель, ЗАО «АО Шеринг».

2001-2002 гг. — медицинский представитель Поволжского филиала, ЗАО «АО Шеринг»; старший медицинский представитель Поволжского филиала, ЗАО «АО Шеринг».

2002-2005 гг. — медицинский консультант, представительство АО «АйЭйчСиСи Интернешнл».

2005-2007 гг. — заместитель директора, ООО «Куб».

2007-2008 гг. — директор, ООО АН «ФАРОС».

2008-2012 гг. — ведущий советник отдела организации высокотехнологичной медицинской помощи, МЗ РТ.

2012-2015 гг. — руководитель управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району.

2015-2019 гг. — начальник управления здравоохранения г. Казани.



С марта 2020 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики».

Награды

Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан (2019 г.).

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