Халфиев Ильнур Нилович
Общая информация
Родился 12 Сентября 1973 года.
Образование
1998 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт, ординатору по специальности «фтизиатрия» на кафедре фтизиопульмонологии КГМУ .
Трудовая деятельность
1988-1990 гг. — санитар, Республиканская больница №2.
1990-1992 гг. — санитар скорой помощи, станция скорой медицинской помощи г. Казани.
1992-1993 гг. — медбрат по приему вызовов, станция скорой медицинской помощи г. Казани.
1993-1995 гг. — медбрат 6-й подстанции выездной бригады, станция скорой медицинской помощи г. Казани.
1995-1996 гг. — медбрат хирургического отделения, Высокогорская ЦРБ.
1997-2000 гг. — ассистент кафедры фтизиопульмонологии по совместительству, КГМУ.
1998-2000 гг. — аспирант по специальности «Фтизиатрия» на кафедре фтизиопульмонологии, КГМУ.
2000 г. — ассистент кафедры фтизиопульмонологии, КГМУ.
2000-2001 гг. — медицинский представитель, ЗАО «АО Шеринг».
2001-2002 гг. — медицинский представитель Поволжского филиала, ЗАО «АО Шеринг»; старший медицинский представитель Поволжского филиала, ЗАО «АО Шеринг».
2002-2005 гг. — медицинский консультант, представительство АО «АйЭйчСиСи Интернешнл».
2005-2007 гг. — заместитель директора, ООО «Куб».
2007-2008 гг. — директор, ООО АН «ФАРОС».
2008-2012 гг. — ведущий советник отдела организации высокотехнологичной медицинской помощи, МЗ РТ.
2012-2015 гг. — руководитель управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району.
2015-2019 гг. — начальник управления здравоохранения г. Казани.
С марта 2020 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики».
Награды
Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан (2019 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. С. Садыковой, 16
- Телефон: (843) 278-96-11
- Email: rcmp.rt@tatar.ru
- Сайт: https://zdrav.tatar.ru/rcmp/about
Дата последнего обновления: 09.09.2020