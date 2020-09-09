Список персон

Халфиев Ильнур Нилович

Медицина
Халфиев Ильнур Нилович
Фото: minzdrav.tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 12 Сентября 1973 года.

Образование

1998 г. — окончил Казанский государственный медицинский институт, ординатору по специальности «фтизиатрия» на кафедре фтизиопульмонологии КГМУ .

Трудовая деятельность

1988-1990 гг. — санитар, Республиканская больница №2.
1990-1992 гг. — санитар скорой помощи, станция скорой медицинской помощи г. Казани.
1992-1993 гг. — медбрат по приему вызовов, станция скорой медицинской помощи г. Казани.
1993-1995 гг. — медбрат 6-й подстанции выездной бригады, станция скорой медицинской помощи г. Казани.
1995-1996 гг. — медбрат хирургического отделения, Высокогорская ЦРБ.
1997-2000 гг. — ассистент кафедры фтизиопульмонологии по совместительству, КГМУ.
1998-2000 гг. — аспирант по специальности «Фтизиатрия» на кафедре фтизиопульмонологии, КГМУ.
2000 г. — ассистент кафедры фтизиопульмонологии, КГМУ.
2000-2001 гг. — медицинский представитель, ЗАО «АО Шеринг».
2001-2002 гг. — медицинский представитель Поволжского филиала, ЗАО «АО Шеринг»; старший медицинский представитель Поволжского филиала, ЗАО «АО Шеринг».
2002-2005 гг. — медицинский консультант, представительство АО «АйЭйчСиСи Интернешнл».
2005-2007 гг. — заместитель директора, ООО «Куб».
2007-2008 гг. — директор, ООО АН «ФАРОС».
2008-2012 гг. — ведущий советник отдела организации высокотехнологичной медицинской помощи, МЗ РТ.
2012-2015 гг. — руководитель управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району.
2015-2019 гг. — начальник управления здравоохранения г. Казани.

С марта 2020 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики».

Награды

Заслуженный работник здравоохранения Республики Татарстан (2019 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. С. Садыковой, 16
  • Телефон: (843) 278-96-11
  • Email: rcmp.rt@tatar.ru
  • Сайт: https://zdrav.tatar.ru/rcmp/about

Дата последнего обновления: 09.09.2020


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