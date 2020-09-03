Список персон

Шаммазов Рафаэль Шамилевич

Финансы, Банки

Общая информация

Образование

1996 г. — окончил Казанский государственный технологический университет, квалификация «инженер-механик» по специальности «техника и физика низких температур».
1998 г. — окончил Казанскую банковскую школу Центрального банка Российской Федерации, квалификация «специалист банковского дела» по специальности «банковское дело».
2015 г. — окончил ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», квалификация «Юриспруденция».

Трудовая деятельность

2008-2009 гг. — начальник аналитического управления МПБ «Идельбанк» (ЗАО).
2009-2011 гг. — Советник Председателя Правления ООО «АвтоКредитБанк».
2011-2013 гг. — Заместитель Председателя Правления, Исполняющий обязанности Председателя Правления ООО «АвтоКредитБанк».
2011-2018 гг. — генеральный директор ООО «МФКР-Инвест».
С июня 2013 г. — Председатель Правления ООО «АвтоКредитБанк».



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: просп. А. Камалеева, д. 16а
  • Телефон: (843) 517-22-80
  • Email: office.autokreditbank@gmail.com
  • Сайт: www.autokreditbank.ru

Дата последнего обновления: 03.09.2020


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