Хуснутдинова Гульнар Равильевна
Общая информация
Родилась 28 мая 1959 года в городе Казани.
Образование:
1976 год — КГМИ, педиатрический факультет
Трудовая деятельность:
1982 год — врач-интерн в 7-й детской больнице.
1983 -1988 гг. — участковый педиатром в 9-й детской поликлинике Московского района (ныне детская больница №1 г. Казани).
1988 — 2003 гг. -врач-ординатор в детском терапевтическом санатории №4 г. Казани.
1997 года — возглавляла совет председателей профкомов лечебных учреждений Московского района.
с 2004 года — председатель Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9
- Телефон: (843) 236-94-74
- Email: rprzrt@mi.ru
- Сайт: www.toprz.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018