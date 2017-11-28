ТРО Профсоюз работников здравоохранения РТ

Общая информация

ТРО профсоюза работников здравоохранения РТ объединяет 78165 членов профсоюза из числа работников здравоохранения, преподавателей, студентов медицинского университета, учащихся ССУЗов, аптечных работников, работников санитарно-эпидемиологической службы, работников предприятий медицинской промышленности. Охват профсоюзным членством составляет 86,3% от общего числа работающих и учащихся.

Основными направлениями деятельности республиканской организации являются:

— работа по повышению уровня действующих условий оплаты труда;

— защита прав работников на своевременную выплату заработной платы;

— участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов работников здравоохранения (повышение квалификации, переподготовка кадров, аттестация, сертификация и т.д.);

— контроль за созданием безопасных условий и охраны труда;

— участие и контроль в решении вопросов социального страхования;

— оздоровительная и физкультурно-спортивная работа;

— защита прав работников при установлении досрочных трудовых и льготных пенсий;

— решение вопросов по обеспечению гарантии занятости;

— защита прав работающей и учащейся молодежи;

— работа с ветеранами;

— участие в законотворческой работе;

— социальное партнерство и взаимодействие с общественными организациями, депутатами, властными структурами;

— организация и участие в коллективных действиях профсоюза;

— внутрисоюзная работа в области организационного и финансового укрепления профсоюза;

— подготовка и обучение профсоюзных кадров;

— информационная работа;

— оказание практической помощи районным, городским и первичным профсоюзным организациям.

Руководитель — Хуснутдинова Гульнар Равильевна

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