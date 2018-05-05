Список персон

Михасев Вадим Георгиевич

Общественные организации

Общая информация

Родился 21 сентября 1956 г. в г. Казани.

Образование:

Казанский инженерно-строительный институт, факультет теплогазоснабжения и вентиляции.

Трудовая деятельность:

мастер, инженер в тресте «Татэнергострой».

председатель объединенного профкома УС «Теплоэнергострой».

С 2001 г. – ведущий специалист по организационным вопросам Татарстанского рескома Профсоюза строителей.

С апреля 2010 г. – председатель Татарстанской республиканской организации Профсоюза строителей России.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 111
  • Телефон: (843) 236-94-13
  • Email: rkstroi@mi.ru
  • Сайт: www.tatprofstroy.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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