Михасев Вадим Георгиевич
Общая информация
Родился 21 сентября 1956 г. в г. Казани.
Образование:
Казанский инженерно-строительный институт, факультет теплогазоснабжения и вентиляции.
Трудовая деятельность:
мастер, инженер в тресте «Татэнергострой».
председатель объединенного профкома УС «Теплоэнергострой».
С 2001 г. – ведущий специалист по организационным вопросам Татарстанского рескома Профсоюза строителей.
С апреля 2010 г. – председатель Татарстанской республиканской организации Профсоюза строителей России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 111
- Телефон: (843) 236-94-13
- Email: rkstroi@mi.ru
- Сайт: www.tatprofstroy.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018