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Профсоюз работников строительства и промышленности стройматериалов РФ

Общая информация

С 1990 года областная организация была переименована в Татарстанскую республиканскую организацию Профсоюза работников строительства и промстройматериалов.

Задачи Организации:

  • организация конкретной деятельности по укреплению авторитета профсоюза, улучшению материального положения его членов, решению вопросов оплаты труда;
  • создание системы эффективной правовой и экономической защиты профессиональных интересов работников отрасли, обеспечение точного соблюдения законодательства о труде;
  • дальнейшее развитие принципов и традиций социального партнерства;
  • работа по социальной поддержке молодежи;
  • мероприятия по охране жизни и здоровья членов профсоюза;
  • совершенствование информационно-пропагандистской деятельности;
  • обучение профсоюзного актива и повышение его квалификации;
  • создание и поддержка в трудовых коллективах здоровой морально-психологической обстановки, организация досуга.
Руководитель - Михасев Вадим Георгиевич
Михасев Вадим Георгиевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, офис 111
  • Телефон: (843) 236-94-13
  • Email: rkstroi@mi.ru
  • Сайт: www.tatprofstroy.ru

Дата последнего обновления: 25.09.2017

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