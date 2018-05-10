Беседина Раиса Петровна

Общая информация

Родилась 3 мая 1955 года.

Образование:



1974 год — Казанский электротехникум связи ( специальность «техник –электрик проводной связи»)



1982 год — Марийский политехнический институт им.Горького (специальность «инженер-конструктор радиоаппаратуры»)

Трудовая деятельность:

С 1974 по 1980 годы – электромеханик телефонной станции.

С 1980 по 1987 годы – инженер междугородного цеха (старший участка) МТС.

С 1987 по 1991 годы – инженер 2 категории цеха Междугородной телефонной связи.

С 1991 по 1996 годы – инженер 2 категории междугородного цеха ПТУС.

С 1996 по 2001 годы – инженер – руководитель комбинированной АМТС ОАО «Мартелком».

С 2001 по 2004 годы -ведущий специалист Центра оперативного управления связью Министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

С 2004 по 2008 годы- заведующий сектором Центра оперативного управления связью Министерства информатизации и связи Республики Татарстан.

Имеет классный чин советника государственной гражданской службы Республики Татарстан 2 класса .

В июне 2006 года избрана председателем профсоюзного комитета Министерства информатизации и связи Республики Татарстан. В марте 2007 года избрана в состав Республиканского комитета профсоюза работников связи Республики Татарстан.

С 20 февраля 2008 года по 22 апреля 2015 года — председатель Профсоюза работников связи Республики Татарстан.

С 22 апреля 2015 года – председатель Татарстанской региональной организации общественной организации Профсоюз работников связи России.

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