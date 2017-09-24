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Профсоюз работников связи РТ

Общая информация

Профсоюз объединяет и координирует деятельность организаций Профсоюза на территории Республики Татарстан. Он объединяет на добровольных началах членов профсоюза, работающих в учреждениях, организациях и предприятиях связи всех форм собственности; учащихся и работников учебных заведений, пенсионеров и временно неработающих, состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, признающих Устав Профсоюза и уплачивающих членские взносы.

Руководитель - Беседина Раиса Петровна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9
  • Телефон: (843) 238-82-73
  • Email: rksvaz@mi.ru
  • Сайт: www.rksvazi.ru

Дата последнего обновления: 24.09.2017

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