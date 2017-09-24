Профсоюз работников связи РТ
Общая информация
Профсоюз объединяет и координирует деятельность организаций Профсоюза на территории Республики Татарстан. Он объединяет на добровольных началах членов профсоюза, работающих в учреждениях, организациях и предприятиях связи всех форм собственности; учащихся и работников учебных заведений, пенсионеров и временно неработающих, состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, признающих Устав Профсоюза и уплачивающих членские взносы.
Руководитель - Беседина Раиса Петровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Муштари, 9
- Телефон: (843) 238-82-73
- Email: rksvaz@mi.ru
- Сайт: www.rksvazi.ru
Дата последнего обновления: 24.09.2017