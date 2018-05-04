Мартынов Евгений Васильевич

Общая информация

Родился 31 марта 1953 года в г. Сарапул Удмуртской АССР.

Образование:

1976 год — Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальность «инженер-электрик» )



Трудовая деятельность:

1976 — 1997 гг. — инженер, аспирант, старший научный сотрудник, заведующий отделом, заведующий отраслевой научно-исследовательской лабораторией КАИ.

1981 — 1997 гг. — ассистент, старший преподаватель, доцент отраслевой научно-исследовательской лаборатории «Измерительные преобразователи» КАИ.

С 1997 г. — профессор КАИ.

1997 — 2005 гг. — директор Республиканского центра энергосберегающих технологий.

2004 — 2005 гг. — заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан — директор ГУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете министров Республики Татарстан».

С 2005 г. — директор ГАУ «Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете министров РТ».

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