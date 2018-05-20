Сафиуллин Марат Рашитович

Общая информация

Родился 24 ноября 1970 года в г. Казани.

Образование:



1991 год — Казанский финансово-экономический институт

Трудовая деятельность:

1991 — 1992 г. — ассистент кафедры «Экономика производства и маркетинга» Казанского финансово-экономического института (КФЭИ).

1991 — 1997 гг. — советник министра внешних экономических связей РТ.

1992 — 1998 гг. — старший преподаватель, доцент кафедры экономики производства и маркетинга КФЭИ.

1997 — 1998 гг. — заместитель председателя финансового комитета Совета директоров ОАО «КАМАЗ».

1997 — 2002 гг. — секретарь Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Кабинете Министров РТ.

1998 — 2007 гг. — заведующий кафедрой менеджмента Казанского финансово-экономического института.

1999 г. — руководитель модуля «Управление организацией» международной российско-татарстанско-французской программы «Мастер делового администрирования» МВА группы ЕСИДЕК (Франция), Санкт-Петербургского университета экономики и финансов и Казанского государственного финансово-экономического института.

2003 — 2006 гг. — государственный советник при Президенте РТ по социально-экономическим вопросам.

2006 — 2007 гг. — государственный советник при Президенте РТ по экономическим вопросам.

2007 — 2010 гг. — министр экономики Республики Татарстан.

С июля 2010 г. — директор ГБУ «Центр перспективных экономических исследований при Академии наук Республики Татарстан».

С сентября 2010 г. — проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского (Приволжского) федерального университета.

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