Багавеев Марсель Харисович
Общая информация
Родился 3 января 1959 года в с. Биктово Агрызского района ТАССР.
Образование:
1982 год — Казанский химико-технологический институт (специальность «инженер-технолог» )
2001 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономист-менеджер» )
Трудовая деятельность:
В 1987 — 1993 гг. — начальник цеха на Казанском комбинате строительных материалов.
В 1993 — 1999 гг. — генеральный директор ПРСО по благоустройству и озеленению администрации, г. Казань.
В 1999 — 2002 гг. — генеральный директор ГУП РПО «Татсельжилкомхоз».
В 2002 — 2004 гг. — генеральный директор ГУП РПО «Таткоммунэнерго».
С 2004 г. — генеральный директор ГУ «Татгоспоставки».
С 2005 г. — директор ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Жуковского, 28
- Телефон: (843) 292-55-50
- Email: hozykmrt2002@mail.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018