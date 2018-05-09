Список персон

Багавеев Марсель Харисович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 3 января 1959 года в с. Биктово Агрызского района ТАССР.

Образование:

1982 год — Казанский химико-технологический институт (специальность «инженер-технолог» )

2001 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономист-менеджер» )

Трудовая деятельность:

В 1987 — 1993 гг. — начальник цеха на Казанском комбинате строительных материалов.
В 1993 — 1999 гг. — генеральный директор ПРСО по благоустройству и озеленению администрации, г. Казань.
В 1999 — 2002 гг. — генеральный директор ГУП РПО «Татсельжилкомхоз».
В 2002 — 2004 гг. — генеральный директор ГУП РПО «Таткоммунэнерго».
С 2004 г. — генеральный директор ГУ «Татгоспоставки».
С 2005 г. — директор ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Жуковского, 28
  • Телефон: (843) 292-55-50
  • Email: hozykmrt2002@mail.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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