ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров РТ»
Общая информация
Государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан» создано с целью обеспечения сохранности, эксплуатации и содержания имущества, находящегося в оперативном управлении Аппарата Кабинета министров РТ, развития базы технической оснащенности Кабмина РТ.
Руководитель - Багавеев Марсель Харисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Жуковского, 28
- Телефон: (843) 292-55-50
- Email: hozykmrt2002@mail.ru
Дата последнего обновления: 23.09.2017