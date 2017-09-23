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ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров РТ»

Общая информация

Государственное бюджетное учреждение «Хозяйственное управление при Кабинете министров Республики Татарстан» создано с целью обеспечения сохранности, эксплуатации и содержания имущества, находящегося в оперативном управлении Аппарата Кабинета министров РТ, развития базы технической оснащенности Кабмина РТ.

Руководитель - Багавеев Марсель Харисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, г. Казань, ул. Жуковского, 28
  • Телефон: (843) 292-55-50
  • Email: hozykmrt2002@mail.ru

Дата последнего обновления: 23.09.2017

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