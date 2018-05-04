Мавляутдинова Гульнара Сафиулловна
Общая информация
Родилась 18 ноября 1975 года в г. Набережные Челны ТАССР.
Образование:
1998 год — Набережночелнинский государственный педагогический институт (специальность «география» )
2002 год — аспирантура Института экологии природных систем АН РТ ( специальность «экономическая, социальная и политическая география» ).
Трудовая деятельность:
1993 — 1995 гг. — секретарь факультета.
2000 — 2006 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующая сектором озёр и водохранилищ Института экологии природных систем АН РТ.
2006 — 2007 гг. — и.о. заместителя директора ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному округу».
С мая 2007 г. — руководитель филиала по РТ ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Приволжскому федеральному округу» (с 2011 г. Татарстанский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань ул. Муштари, 9, литер Б
- Телефон: (843) 238-26-68
- Email: tfirt@inbox.ru
- Сайт: www.tfi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018