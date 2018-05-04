Мавляутдинова Гульнара Сафиулловна

Общая информация

Родилась 18 ноября 1975 года в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование:

1998 год — Набережночелнинский государственный педагогический институт (специальность «география» )

2002 год — аспирантура Института экологии природных систем АН РТ ( специальность «экономическая, социальная и политическая география» ).



Трудовая деятельность:

1993 — 1995 гг. — секретарь факультета.

2000 — 2006 гг. — младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующая сектором озёр и водохранилищ Института экологии природных систем АН РТ.

2006 — 2007 гг. — и.о. заместителя директора ФГУ «ТФИ по Приволжскому федеральному округу».

С мая 2007 г. — руководитель филиала по РТ ФГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Приволжскому федеральному округу» (с 2011 г. Татарстанский филиал ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу»).

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