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Территориальный фонд геологической информации по ПФО

Органы федеральной власти

Общая информация

С 2009 г. ФГУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» находится в ведении Федерального агентства по недропользованию.

Одним из основных предметов деятельности Учреждения является формирование, ведение геологической информации о недрах, финансово-экономической и статистической информации о работах по геологическому изучению недр, охране и восстановлению водных объектов на территории ПФО.

Руководитель - Мавляутдинова Гульнара Сафиулловна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань ул. Муштари, 9, литер Б
  • Телефон: (843) 238-26-68
  • Email: tfirt@inbox.ru
  • Сайт: www.tfi.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 18.09.2017

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