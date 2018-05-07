Гатиятуллин Накип Салахович
Общая информация
Родился 6 ноября 1949 в с. Шарлиарема Сармановского района Татарской АССР. Окончил Казанский государственный университет (1973 г.).
В 1973 — 1989 гг. — старший геолог, начальник геологического отдела.
В 1989 — 2015 гг. — главный геолог, начальник ТГРУ ОАО «Татнефть».
С 2015 г. — директор Казанского филиала ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Баумана, 20
- Email: kazan@gkz-rf.ru
- Сайт: www.gkz-rf.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018