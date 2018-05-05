Бурганов Радий Фаритович
Общая информация
Родился 4 августа 1969 года в г. Киселевск, Кемеровской области.
Образование:
1996 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «технология переработки пластических масс и эластомеров» )
2002 год — Казанский государственный университет.
Трудовая деятельность:
1990 — 1992 гг. — инженер-конструктор, мастер смены ПАО «Нижнекамскшина».
1992 — 1993 гг. — начальник смены ПАО «Нижнекамскшина».
1993 — 1994 гг. — заместитель начальника цеха ПАО «Нижнекамскшина».
1994 — 1996 гг. — заместитель начальника по производству производства вулканизации легковых шин ОАО «Нижнекамскшина».
1996 — 2005 гг. — начальник производства вулканизации легковых шин ОАО «Нижнекамскшина».
2005 — 2009 гг. — начальник отдела развития шинного и нефтехимических производств ООО «УК „Татнефть-Нефтехим“.
2010 — 2011 гг. — начальник управления развития производств ООО „УК “Татнефть-Нефтехим».
2011 — 2012 гг. — директор Завода массовых шин ОАО «Нижнекамскшина».
С 2012 г. — исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: Нижнекамск, Промзона, 10,
- Телефон: (8555) 49-79-30
- Email: nksh@tatneft.ru
- Сайт: www.shinakama.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018