Шамсин Дамир Рафисович
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Родился 26 октября 1964 года в с. Семекеево Мензелинского района ТАССР.
Образование:
Казанский химико-технологический институт
Казанский финансово-экономический институт.
Трудовая деятельность:
С января 2003 года — генеральный директор ОАО «Химический завод им. Л.Я.Карпова».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
- Телефон: (85549) 2-76-55
- Email: root@karpovchem.ru
- Сайт: www.karpovchem.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018