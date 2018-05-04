Список персон

Шамсин Дамир Рафисович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 26 октября 1964 года в с. Семекеево Мензелинского района ТАССР.

Образование:

Казанский химико-технологический институт

Казанский финансово-экономический институт.

Трудовая деятельность:

С января 2003 года — генеральный директор ОАО «Химический завод им. Л.Я.Карпова».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
  • Телефон: (85549) 2-76-55
  • Email: root@karpovchem.ru
  • Сайт: www.karpovchem.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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