Список персон

Малыхин Игорь Александрович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 1 января 1976 года в Республике Татарстан.

Образование:

1998 год — Ульяновский государственный университет ( специальность «менеджмент», специализация «стратегическое управление и маркетинг»)

Трудовая деятельность:

С 2000 года — учредитель и генеральный директор ГК «Миррико».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Островского, 84
  • Телефон: (843) 537-23-93
  • Email: info@mirrico.com
  • Сайт: www.mirrico.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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