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ГК Миррико

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

«Миррико» – российская группа производственно-сервисных компаний. Начала свою деятельность в 2000-м году.

Основные направления деятельности:

• Сервис в области подготовки нефти и увеличения срока службы технологического оборудования (ООО «Миррико»)
• Сервис буровых растворов (ООО «Сервис Буровых Растворов»)
• Повышение нефтеотдачи пластов и химические методы интенсификации добычи нефти (ООО «Делика»)
• Сервис водооборотных систем (ООО «Химическая группа «Основа»)
• Разработка, производство и поставка химических продуктов (ООО «Миррико комплексное обеспечение», ООО «ОПУ-30»)

Управляющая компания «Миррико менеджмент» находится в Казани. Обособленные подразделения: Москва, Альметьевск, Липецк, Усинск, Красноярск, Нижневартовск, Череповец, Самара, представительство в Республике Казахстан.

Производимое количество химических реагентов – более 150 наименований.

Руководитель — Малыхин Игорь Александрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Островского, 84
  • Телефон: (843) 537-23-93
  • Email: info@mirrico.com
  • Сайт: www.mirrico.ru

Дата последнего обновления: 05.03.2018

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