ГК Миррико
Общая информация
«Миррико» – российская группа производственно-сервисных компаний. Начала свою деятельность в 2000-м году.
Основные направления деятельности:
• Сервис в области подготовки нефти и увеличения срока службы технологического оборудования (ООО «Миррико»)
• Сервис буровых растворов (ООО «Сервис Буровых Растворов»)
• Повышение нефтеотдачи пластов и химические методы интенсификации добычи нефти (ООО «Делика»)
• Сервис водооборотных систем (ООО «Химическая группа «Основа»)
• Разработка, производство и поставка химических продуктов (ООО «Миррико комплексное обеспечение», ООО «ОПУ-30»)
Управляющая компания «Миррико менеджмент» находится в Казани. Обособленные подразделения: Москва, Альметьевск, Липецк, Усинск, Красноярск, Нижневартовск, Череповец, Самара, представительство в Республике Казахстан.
Производимое количество химических реагентов – более 150 наименований.
Руководитель — Малыхин Игорь Александрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Островского, 84
- Телефон: (843) 537-23-93
- Email: info@mirrico.com
- Сайт: www.mirrico.ru
Дата последнего обновления: 05.03.2018