Абдрахманов Фирдис Асхатович
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Родился 1 ноября 1973г., в г. Казань, Нов. Сосновка.
Образование
Казанский государственный педагогический институт, 1995, ЭВ № 609504
Трудовая деятельность
09.12.2014 — 25.08.2017 — Генеральный директор ООО «Менделеевсказот»
Входит в состав учредителей ООО «ЦЕНТРСЕЛЬХОЗХИМИИ»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: г. Менделеевск, Промзона, а/я 83
- Телефон: (85549) 9-20-00
- Email: m_azot@rambler.ru
- Сайт: www.mendeleevskazot.ru
Дата последнего обновления: 11.08.2020