Список персон

Абдрахманов Фирдис Асхатович

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 1 ноября 1973г., в г. Казань, Нов. Сосновка.

Образование

Казанский государственный педагогический институт, 1995, ЭВ № 609504

Трудовая деятельность

09.12.2014 — 25.08.2017 — Генеральный директор ООО «Менделеевсказот»

Входит в состав учредителей ООО «ЦЕНТРСЕЛЬХОЗХИМИИ»



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: г. Менделеевск, Промзона, а/я 83
  • Телефон: (85549) 9-20-00
  • Email: m_azot@rambler.ru
  • Сайт: www.mendeleevskazot.ru

Дата последнего обновления: 11.08.2020


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