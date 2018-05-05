Список персон

Хуснутдинов Виталий Дмитриевич

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

Родился 3 марта 1971 года

Образование:

1990 год — Лениногорский нефтяной техникум (специальность «эксплуатация автоматических и телемеханических устройств в газовой и нефтяной промышленности»)

2002 год — Самарский государственный аэрокосмический университет (специальность «менеджмент»)

2007 год — Академия народного хозяйства при правительстве РФ ( специальность «МВА: Менеджмент — международный бизнес»)

Трудовая деятельность:

2003 — 2009 гг.— генеральный директор.ООО «Альметьевский завод глинопорошка»

С 2008 года — президент холдинга «Баулюкс».

С 2009 года — спонсор физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ.

С 2010 года — учредитель благотворительного фонда поддержки детей «счастливые истории».


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: Альметьевск, Промзона, 9
  • Телефон: (8553) 37-12-30
  • Email: info@baulux-group.ru
  • Сайт: www.baulux-group.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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