Хуснутдинов Виталий Дмитриевич
Общая информация
Родился 3 марта 1971 года
Образование:
1990 год — Лениногорский нефтяной техникум (специальность «эксплуатация автоматических и телемеханических устройств в газовой и нефтяной промышленности»)
2002 год — Самарский государственный аэрокосмический университет (специальность «менеджмент»)
2007 год — Академия народного хозяйства при правительстве РФ ( специальность «МВА: Менеджмент — международный бизнес»)
Трудовая деятельность:
2003 — 2009 гг.— генеральный директор.ООО «Альметьевский завод глинопорошка»
С 2008 года — президент холдинга «Баулюкс».
С 2009 года — спонсор физкультурно-спортивного общества «Динамо» РТ.
С 2010 года — учредитель благотворительного фонда поддержки детей «счастливые истории».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: Альметьевск, Промзона, 9
- Телефон: (8553) 37-12-30
- Email: info@baulux-group.ru
- Сайт: www.baulux-group.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018