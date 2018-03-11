ООО Баулюкс

Общая информация

Компания образована в 2007-м г. в Альметьевске. «Баулюкс» на данный момент является лидером продаж бентонитов на рынке материалов для строительства скважин.

Ассортимент производимых изделий:

буровые растворы,

бентониты для ГНБ,

буровые растворы,

химреагенты для ГНБ,

реагенты для буровых растворов и др.

Изделия поставляются по всей территории РФ, в Белоруссию и Казахстан.



Генеральный директор — Хуснутдинов Виталий Дмитриевич







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