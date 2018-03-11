ООО Баулюкс
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания образована в 2007-м г. в Альметьевске. «Баулюкс» на данный момент является лидером продаж бентонитов на рынке материалов для строительства скважин.
Ассортимент производимых изделий:
- буровые растворы,
- бентониты для ГНБ,
- буровые растворы,
- химреагенты для ГНБ,
- реагенты для буровых растворов и др.
Изделия поставляются по всей территории РФ, в Белоруссию и Казахстан.
Генеральный директор — Хуснутдинов Виталий Дмитриевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: Альметьевск, Промзона, 9
- Телефон: (8553) 37-12-30
- Email: info@baulux-group.ru
- Сайт: www.baulux-group.ru
Дата последнего обновления: 11.03.2018