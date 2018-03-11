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ООО Баулюкс

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Баулюкс Фото: www.baulux-group.ru

Общая информация

Компания образована в 2007-м г. в Альметьевске. «Баулюкс» на данный момент является лидером продаж бентонитов на рынке материалов для строительства скважин.

Ассортимент производимых изделий:

  • буровые растворы,
  • бентониты для ГНБ,
  • буровые растворы,
  • химреагенты для ГНБ,
  • реагенты для буровых растворов и др.
Изделия поставляются по всей территории РФ, в Белоруссию и Казахстан.
Генеральный директор — Хуснутдинов Виталий Дмитриевич


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: Альметьевск, Промзона, 9
  • Телефон: (8553) 37-12-30
  • Email: info@baulux-group.ru
  • Сайт: www.baulux-group.ru

Дата последнего обновления: 11.03.2018

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