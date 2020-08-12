Деулин Константин Николаевич

Общая информация

Родился 9 апреля 1941 года в Нижнем Новгороде.

Образование

Окончил Автодорожный техникум в г. Н.Новгород.



Трудовая деятельность

работал на конвейер Горьковского автозавода.

В 1972 году был переведен на работу в Камский комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ).

С 1991 года основатель и директор ООО «Фирма «Термокам»

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