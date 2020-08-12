Деулин Константин Николаевич
Промышленность, Машиностроение
Общая информация
Родился 9 апреля 1941 года в Нижнем Новгороде.
Образование
Окончил Автодорожный техникум в г. Н.Новгород.
Трудовая деятельность
работал на конвейер Горьковского автозавода.
В 1972 году был переведен на работу в Камский комплекс заводов по производству большегрузных автомобилей (КамАЗ).
С 1991 года основатель и директор ООО «Фирма «Термокам»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: пгт.Камские Поляны, ул. Энтузиастов, зд. 3
- Телефон: (8555) 33-60-38
- Email: termokam@mail.ru
- Сайт: www.termokam.ru
Дата последнего обновления: 12.08.2020