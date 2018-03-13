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ООО Термокам

Промышленность, Машиностроение
ООО Термокам Фото: www.termokam.ru

Общая информация

Компания работает на российском рынке с 1995 года. Производственные площади предприятия составляют более 5000 м2 и включают в себя цех механической обработки металлов, цех холодной штамповки, ремонто-инструментальный и механосборочный участки.Основными потребителями охладителей являются такие предприятия, как; Санкт-Петербургский завод «Арсенал», Читинский машиностроительный завод, Казанский компрессорный завод, завод «Стройдормаш» г. Алапаевск и другие.

Руководитель — Деулин Константин Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: пгт.Камские Поляны, ул. Энтузиастов, зд. 3
  • Телефон: (8555) 33-60-38
  • Email: termokam@mail.ru
  • Сайт: www.termokam.ru

Дата последнего обновления: 13.03.2018

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