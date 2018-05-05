Алиев Марс Шарипович
Общая информация
Родился 18 июля 1947 года в в деревне Старые Тинчали Буинского района Татарской АССР.
Образование:
1971 год — Казанский государственный ветеринарный институт ( специальность «зоотехник» ).
Трудовая деятельность:
1963-1966 гг.- работал в колхозе «Волга» Буинского района
1971-1977 гг. — заместитель директора заготкормсовхоза «Высокогорский», секретарь парторганизации совхоза «Калининский» Высокогорского района
1977-1989 гг. — председатель колхоза «Кызыл байрак», председатель колхоза «Серп и молот»
1989-1994 гг. — заместитель генерального директора Казанского завода газовой аппаратуры, директор совхоза «Чебаксинский» Высокогорского района
1994-1995 гг. — начальник ПО «Татарское» по племенной работе
1995-1998 гг. — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Председатель Федерации коневодства и конного спорта и Федерации гиревого спорта Республики Татарстан.
На данный момент генеральный директор ОАО «Татптицепром»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ак. Губкина, 31а
- Телефон: (843) 273-05-73
- Email: tatpticeprom@mail.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018