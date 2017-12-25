ОАО Татптицепром
Общая информация
Предприятие было основано в 1965 году. Начиная с 2007 года, «Татптицепром» возродил производство мяса индейки в Татарстане. В настоящее время выращивание индеек на промышленной основе ведется в нескольких птицеводческих хозяйствах республики Татарстан.Наиболее перспективные и с большими объемами производства комплексы объектов расположены в Зеленодольском и Высокогорском районах.
Руководитель — Алиев Марс Шарипович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Ак. Губкина, 31а
- Телефон: (843) 273-05-73
- Email: tatpticeprom@mail.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017