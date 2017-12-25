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ОАО Татптицепром

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Предприятие было основано в 1965 году. Начиная с 2007 года, «Татптицепром» возродил производство мяса индейки в Татарстане. В настоящее время выращивание индеек на промышленной основе ведется в нескольких птицеводческих хозяйствах республики Татарстан.Наиболее перспективные и с большими объемами производства комплексы объектов расположены в Зеленодольском и Высокогорском районах.

Руководитель — Алиев Марс Шарипович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Ак. Губкина, 31а
  • Телефон: (843) 273-05-73
  • Email: tatpticeprom@mail.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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