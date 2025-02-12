Мустафаев Нури Амдиевич

Общая информация

Родился 8 марта 1958 г. в г. Ташкенте.

Образование:

— Окончил Казанскую государственную консерваторию (1983 г.),

— Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (1986 г.).

Трудовая деятельность:

— В 1977 гг. — преподаватель по классу скрипки, Белогорская детская музыкальная школа Крымской области.

— 1977 — 1980 гг. — служба в рядах Советской армии.

— 1986 — 1987 гг. — заместитель секретаря комитета ВЛКСМ, КГУ.

— 1987 — 1992 гг. — преподаватель, ассистент кафедры, КГУ.

— 1992 — 1996 гг. — директор совместного советско-польского предприятия «Интертап».

— 1996 — 2003 гг. — заместитель министра экономики и промышленности РТ — генеральный директор Департамента по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.

— 2003 — 2021 гг. — генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ.

— С мая 2021 г. — председатель Союза палаты народных художественных промыслов и ремесел РТ.

Награды и звания:

— Награжден орденом Дружбы народов (1989 г.),

— Медали «За боевые заслуги» (1989 г.),

— «За спасение погибавших» (1996 г.),

— «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (2021 г.),

— «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).

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