Мустафаев Нури Амдиевич
Общая информация
Родился 8 марта 1958 г. в г. Ташкенте.
Образование:
— Окончил Казанскую государственную консерваторию (1983 г.),
— Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (1986 г.).
Трудовая деятельность:
— В 1977 гг. — преподаватель по классу скрипки, Белогорская детская музыкальная школа Крымской области.
— 1977 — 1980 гг. — служба в рядах Советской армии.
— 1986 — 1987 гг. — заместитель секретаря комитета ВЛКСМ, КГУ.
— 1987 — 1992 гг. — преподаватель, ассистент кафедры, КГУ.
— 1992 — 1996 гг. — директор совместного советско-польского предприятия «Интертап».
— 1996 — 2003 гг. — заместитель министра экономики и промышленности РТ — генеральный директор Департамента по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства.
— 2003 — 2021 гг. — генеральный директор Центра развития народных художественных промыслов и ремесел РТ.
— С мая 2021 г. — председатель Союза палаты народных художественных промыслов и ремесел РТ.
Награды и звания:
— Награжден орденом Дружбы народов (1989 г.),
— Медали «За боевые заслуги» (1989 г.),
— «За спасение погибавших» (1996 г.),
— «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (2021 г.),
— «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420030, г. Казань, ул. Клары Цеткин, 6
- Телефон: (843) 264-45-12
- Email: remeslo_rt@mail.ru
- Сайт: https://remeslo.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 12.02.2025