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ГБУ Палата народных художественных промыслов и ремесел РТ

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Общая информация

Руководитель Мустафаев Нури Амдиевич

Основной целью деятельности Центра развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан является создание благоприятных условий для возрождения и развития народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55, офис 401
  • Телефон: (843) 264-45-12, (843) 236-06-43
  • Email: remeslo_rt@mail.ru
  • Сайт: http://remeslo.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 12.02.2025


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