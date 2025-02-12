ГБУ Палата народных художественных промыслов и ремесел РТ
Общая информация
Руководитель — Мустафаев Нури Амдиевич
Основной целью деятельности Центра развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан является создание благоприятных условий для возрождения и развития народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55, офис 401
- Телефон: (843) 264-45-12, (843) 236-06-43
- Email: remeslo_rt@mail.ru
- Сайт: http://remeslo.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 12.02.2025