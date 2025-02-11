Матуров Рамиль Рашидович
Общая информация
Родился 22 января 1982 г. в Казани, ТАССР.
Образование:
— 2004 г. — Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Трудовая деятельность:
— 2010 — 2016 гг. — оператор по добыче нефти и газа в НГДУ «Джалильнефть».
— 2016 — 2019 гг. — заместитель начальника технологического отдела по добыче нефти и газа в НГДУ «Джалильнефть».
— 2019 — 2020 гг. — руководитель группы геологического сопровождения процессов ремонта скважин ГТЦ в НГДУ «Джалильнефть» ПАО «Татнефть».
— 2020 — 2023 гг. — начальник отдела планирования текущего ремонта скважин управления добычи нефти и газа СП «Татнефть-Добыча».
— С ноября 2023 г. — начальник НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, г. Нурлат, ул. Советская, 100
- Телефон: (84345) 9-20-63
- Email: ngdu.tatneft.ru/nurlatneft/?lang=ru
- Сайт: nn_ngdu@tatneft.ru
Дата последнего обновления: 11.02.2025