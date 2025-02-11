Таишева Лилия Ахатовна
Общая информация
Родилась 25.09.1978 в г. Троицк Челябинской области.
Образование:
— 2003 г. — Казанский государственный медицинский институт, Институт государственной службы при президенте РТ (2003 г.).
Трудовая деятельность:
— 1993 — 1994 гг. — врач-эксперт в «Юран».
— 1995 — 1996 гг. — врач по санитарному просвещению, «Республиканский информационно— аналитический центр Госкомсанэпиднадзора РТ».
— 1996 — 2002 гг. — заведующая отделом гигиенического образования и воспитания населения, руководитель пресс-службы, «Республиканский информационно-аналитический центр Госкомсанэпиднадзора РТ».
— 2002 — 2011 гг. — помощник заместителя премьер — министра РТ, главный советник отдела по работе с общественными организациями и СМИ, главный советник информационно-аналитического управления Аппарата Кабинета Министров РТ.
— 2011 — 2012 гг. — главный советник отдела информационно — аналитического обеспечения информационно-аналитического управления президента РТ Аппарата президента РТ.
— С марта 1999 г. — учредитель и генеральный директор Автономная благотворительная некоммерческая организация «Новый век».
Член Общественной палаты РТ, член Координационного Совета по вопросам ВИЧ/СПИД при Министерстве здравоохранения РФ, Общественный помощник депутата Государственной Думы РФ VII созыва, Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в РТ, Член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РТ, Член Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции при Президенте РТ.
Награды и звания:
— Заслуженный врач РТ (2013 г.).
— Лауреат Премии президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества (2016 г.).
— Победитель республиканских конкурсов «Благотворитель 2013 года», «Благотворитель 2015 года», «Благотворитель 2017 года» в номинации «Некоммерческие организации».
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Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, РТ, г. Казань, ул. Сеченова, 5-1
- Телефон: (843) 238-47-35
- Email: liliya.taisheva@nckzn.ru
- Сайт: https://novyy-vek.nkort.ru/
Дата последнего обновления: 11.02.2025