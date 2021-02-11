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NOVA CLINIC

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NOVA CLINIC

Общая информация

Нова Клиник — сеть специализированных центров репродукции и генетики человека в Москве, где проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, направленных на преодоление бесплодия.

Нова Клиник успешно осуществляет свою деятельность в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), диагностики и лечения гинекологических и урологических заболеваний, а также ведения беременности.

Использование самого современного оборудования и материалов, применение наиболее эффективных методов выявления и терапии нарушений в репродуктивной сфере, а также персонифицированный подход гарантируют высокое качество оказываемых услуг.

Руководитель — Данчеев Константин Владиславович.

Контакты

  • Город: Москва
  • Адрес: 129090, улица Щепкина, дом 25/20, пом V каб 4
  • Телефон: (495) 106-04-35
  • Email: pochta@nova-clinic.ru
  • Сайт: nova-clinic.ru

Дата последнего обновления: 11.02.2021


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