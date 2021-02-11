NOVA CLINIC
Общая информация
Нова Клиник — сеть специализированных центров репродукции и генетики человека в Москве, где проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, направленных на преодоление бесплодия.
Нова Клиник успешно осуществляет свою деятельность в области экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), диагностики и лечения гинекологических и урологических заболеваний, а также ведения беременности.
Использование самого современного оборудования и материалов, применение наиболее эффективных методов выявления и терапии нарушений в репродуктивной сфере, а также персонифицированный подход гарантируют высокое качество оказываемых услуг.
Руководитель — Данчеев Константин Владиславович.
Контакты
- Город: Москва
- Адрес: 129090, улица Щепкина, дом 25/20, пом V каб 4
- Телефон: (495) 106-04-35
- Email: pochta@nova-clinic.ru
- Сайт: nova-clinic.ru
Дата последнего обновления: 11.02.2021