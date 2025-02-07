Список персон

Назмиев Камиль Римович

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Родился 29 сентября 1974 года в д.Подгорные Байлары Мензелинского района.

Образование:

— 2007 г.— Камский государственный институт физической культуры,

— 2014 г. — Казанский государственный энергетический университет.

Трудовая деятельность:

— 1992-2000 гг. — водитель колхоза «Яна Юл».

— 2000–2001 гг. — учитель физкультуры Под. Байларской средней школы, председателем молодежного комитета колхоза «Яна юл». 6 лет руководил Госкиноучреждением района.

— 2007-2015 гг. — директор коррекционной школы Мензелинска.

— 2015 г. — директор Мензелинского педагогического колледжа им.Мусы Джалиля.

— 2015 -2018 гг. — заместитель главы Мензелинского района РТ.

— 2018-2021 гг. — руководитель исполкома Мензелинского района РТ.

— С ноября 2024 г. — исполняющий обязанности главы исполнительного комитета Тукаевского района Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, Республика Татарстан , г. Набережные Челны , проспект Мусы Джалиля , д 46
  • Телефон: (8552) 70-00-33
  • Email: tukay@tatar.ru
  • Сайт: tukay.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 07.02.2025


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