Назмиев Камиль Римович
Общая информация
Родился 29 сентября 1974 года в д.Подгорные Байлары Мензелинского района.
Образование:
— 2007 г.— Камский государственный институт физической культуры,
— 2014 г. — Казанский государственный энергетический университет.
Трудовая деятельность:
— 1992-2000 гг. — водитель колхоза «Яна Юл».
— 2000–2001 гг. — учитель физкультуры Под. Байларской средней школы, председателем молодежного комитета колхоза «Яна юл». 6 лет руководил Госкиноучреждением района.
— 2007-2015 гг. — директор коррекционной школы Мензелинска.
— 2015 г. — директор Мензелинского педагогического колледжа им.Мусы Джалиля.
— 2015 -2018 гг. — заместитель главы Мензелинского района РТ.
— 2018-2021 гг. — руководитель исполкома Мензелинского района РТ.
— С ноября 2024 г. — исполняющий обязанности главы исполнительного комитета Тукаевского района Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, Республика Татарстан , г. Набережные Челны , проспект Мусы Джалиля , д 46
- Телефон: (8552) 70-00-33
- Email: tukay@tatar.ru
- Сайт: tukay.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 07.02.2025