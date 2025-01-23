Руденко Гульзада Ракиповна

Общая информация

Родилась в п. Урняк Арского района ТАССР.

Образование:

— Окончила Елабужский государственный педагогический институт, физико-математический факультет (1978 г.).

Трудовая деятельность:

— В 1978 — 1984 гг. — инструктор, третий секретарь, второй секретарь комсомольского РК ВЛКСМ, г. Набережные Челны.

— В 1984 — 1986 гг. — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующая партийным кабинетом Комсомольского райкома КПСС.

— В 1986 — 1988 гг. — заведующая парткабинетом в поселке советских специалистов в центре Загранэнергостроймонтаж (Социалистическая Республика Вьетнам).

— В 1988 — 1991 гг. — инструктор идеологического отдела комсомольского райкома КПСС г. Набережные Челны, заместитель секретаря парткома ПО «Камгэсэнергострой».

— В 1991 — 1999 гг. — директор городского культурного центра «Эврика».

— В 1999 — 2001 гг. — начальник управления культуры и искусства, начальник территориального управления культуры и искусства г. Набережные Челны, министерство культуры РТ.

— В 2002 г. — генеральный директор ООО «Туристическая компания «Леон-тур».

— С ноября 2002 г. — генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Звания и награды:

— Советник мэра г. Елабуга по туризму и охране объектов культурного наследия.

— Депутат совета Елабужского муниципального района

— Сопредседатель Татарстанского отделения ОНФ.

— Член президиума союза музеев России, член правления ассоциации малых туристских городов России, член ревизионной комиссии Международного комитета музеев (ИКОМ России), член Совета по культуре и искусству при Президенте Республики Татарстан.

Заслуженный работник культуры РФ и РТ.

— Лауреат премии правительства РФ в области культуры.

— Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2022 г.).

— Награждена благодарностью Президента РТ (2020 г.).

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