Руденко Гульзада Ракиповна
Общая информация
Родилась в п. Урняк Арского района ТАССР.
Образование:
— Окончила Елабужский государственный педагогический институт, физико-математический факультет (1978 г.).
Трудовая деятельность:
— В 1978 — 1984 гг. — инструктор, третий секретарь, второй секретарь комсомольского РК ВЛКСМ, г. Набережные Челны.
— В 1984 — 1986 гг. — заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующая партийным кабинетом Комсомольского райкома КПСС.
— В 1986 — 1988 гг. — заведующая парткабинетом в поселке советских специалистов в центре Загранэнергостроймонтаж (Социалистическая Республика Вьетнам).
— В 1988 — 1991 гг. — инструктор идеологического отдела комсомольского райкома КПСС г. Набережные Челны, заместитель секретаря парткома ПО «Камгэсэнергострой».
— В 1991 — 1999 гг. — директор городского культурного центра «Эврика».
— В 1999 — 2001 гг. — начальник управления культуры и искусства, начальник территориального управления культуры и искусства г. Набережные Челны, министерство культуры РТ.
— В 2002 г. — генеральный директор ООО «Туристическая компания «Леон-тур».
— С ноября 2002 г. — генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Звания и награды:
— Советник мэра г. Елабуга по туризму и охране объектов культурного наследия.
— Депутат совета Елабужского муниципального района
— Сопредседатель Татарстанского отделения ОНФ.
— Член президиума союза музеев России, член правления ассоциации малых туристских городов России, член ревизионной комиссии Международного комитета музеев (ИКОМ России), член Совета по культуре и искусству при Президенте Республики Татарстан.
Заслуженный работник культуры РФ и РТ.
— Лауреат премии правительства РФ в области культуры.
— Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2022 г.).
— Награждена благодарностью Президента РТ (2020 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, 9
- Телефон: (85557) 7-86-00
- Email: elmuseum@mail.ru
- Сайт: http://www.elabuga.com/
Дата последнего обновления: 23.01.2025