Список компаний

НУ Елабужский государственный музей-заповедник

Культура, Музеи, выставочные залы, галереи

Общая информация

Руководитель Руденко Гульзада Ракиповна

Елабужский государственный музей-заповедник расположен в 200 км от столицы Татарстана, города Казани.

Музей включает в себя:

— Дом-музей И.И. Шишкина
— Музей истории города
— Музей-усадьба Н.А. Дуровой
— Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
— Дом памяти М.И. Цветаевой
— Литературный музей М.И. Цветаевой
— Музей «Портомойня»
— Библиотека Серебряного века
— Музей современного этноискусства
— Музей Памяти
— Галерея редких коллекций
— Интеллект-центр
— Музей-театр «Трактир»
— Выставочный зал
— Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства
— Музейный магазин «Художественный салон»
— Историко-археологический комплекс «Елабужское городище»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Елабуга
  • Адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, 9
  • Телефон: (85557) 7-86-00
  • Email: elmuseum@mail.ru
  • Сайт: https://www.elabuga.com/

Дата последнего обновления: 23.01.2025


Если вы нашли ошибку, напишите нам