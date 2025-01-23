НУ Елабужский государственный музей-заповедник
Общая информация
Руководитель — Руденко Гульзада Ракиповна
Елабужский государственный музей-заповедник расположен в 200 км от столицы Татарстана, города Казани.
Музей включает в себя:
— Дом-музей И.И. Шишкина
— Музей истории города
— Музей-усадьба Н.А. Дуровой
— Музей уездной медицины им. В.М. Бехтерева
— Дом памяти М.И. Цветаевой
— Литературный музей М.И. Цветаевой
— Музей «Портомойня»
— Библиотека Серебряного века
— Музей современного этноискусства
— Музей Памяти
— Галерея редких коллекций
— Интеллект-центр
— Музей-театр «Трактир»
— Выставочный зал
— Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства
— Музейный магазин «Художественный салон»
— Историко-археологический комплекс «Елабужское городище»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423600, РТ, г. Елабуга, ул. Гассара, 9
- Телефон: (85557) 7-86-00
- Email: elmuseum@mail.ru
- Сайт: https://www.elabuga.com/
Дата последнего обновления: 23.01.2025