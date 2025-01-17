Шакиров Зуфар Гумарович

Общая информация

Родился в г. Казань Республики Татарстан.

Образование:

— 2000 г. — Казанский государственный педагогический университет по специальности «История»,

— 2004 г. — аспирантура, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ по специальности «Археология»,

— 2023 г. — высшая школа бизнеса КФУ «МВА-Менеджмент в культуре» (2023),

Кандидат исторических наук (2012).

Трудовая деятельность:

— 02.1999 — 10.1999 г. — педагог-организатор Музея боевой славы, КВВР «Заречье»

— 11.2000 — 11.2004 гг. — аспирант, Институт истории АН РТ

— 12.2001 — 10.2005 гг. — специалист 1 категории, Ведущий специалист, Управление госконтроля, охраны и использования памятников истории и культуры в Управлении архитектуры и градостроительства Министерства строительства и ЖКХ РТ в г. Казани

— 10.2005 — 12.2005 г. — ведущий специалист, Управление сохранения объектов культурного наследия по г. Казани Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Казани

— 01.2005 — 12.2005 г. — преподаватель (совместитель), Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Городской центр образования»

— 01.2006 — 01.2007 г. — научный сотрудник, Музей археологии ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ»

— 01.2006 — 12.2006 г. — преподаватель (совместитель), УВО «Университет управления «ТИСБИ»

— 01.2007 — 03.2014 гг. — научный сотрудник, Национальный центр археологических исследований ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ»

— 01.2009 — 12.2009 г. — член ВТК по разработке схем территориального планирования районов РТ (совместитель), ГУП РТ «Татинвестгражданпроект»

— 2012 — 2015 г. — ассистент ИМОИиВ (совместитель), ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

— 2014 — 2015 гг. — старший научный сотрудник отдела средневековой археологии, ГБУ «Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ»

— 2015 — 2018 гг. — заведующий отделом средневековой археологии, ГБУ «Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ»

— С 2015 г. — по настоящее время Доцент ИМО (совместитель), ФГАОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

— 2017 — 2021 гг. — доцент, реставрационно-аналитический отдел (совместитель), ГБУ «Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ»

— 2019 — 2021 гг. — старший научный сотрудник отдела средневековой археологии, ГБУ «Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ»

— С 03.2021 г. — по настоящее время Директор, ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник»

Награды и звания:

— Лауреат премии «Лучший молодой ученый 2008 года» — АН РТ;

— Победитель республиканского конкурса молодых ученых в номинации «Грант» (2011);

— Нагрудный знак «За достижения в культуре» Министерства культуры Республики Татарстан (2016);

— Заслуженный работник культуры Республики Татарстан (2023)





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