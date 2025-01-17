ГБУК Билярский государственный историко-археологический и природный музей-заповедник

Общая информация

Генеральный директор — Шакиров Зуфар Гумарович

В 1992 году на основании Постановления Кабинета министров Республики Татарстан № 459 от 14 августа 1992 года «Об основании Билярского государственногоисторико-археологическогоиприродного музея-заповедника» в Алексеевском районе Республики Татарстан был создан Билярский историко-археологический и природный музей-заповедник. Общая площадь заповедника составляет 2424,01 га.

В состав Билярского музея-заповедника входят историко-археологический музей, историко-этнографический музей, Билярское городище, Балынгузское городище, Горкинские и Николаев-Баранские городища, природно-ландшафтные и историко-культурные памятники, кладбище с часовней-склепом известного химика-органика A.M. Бутлерова (севернее с. Арбузов-Баран), Дом-музей академика А.Е. Арбузова (с. Билярск), архитектурно-культовый комплекс «Святой ключ» (в 3 км. к северо-западу от с. Билярск), известная под названием «Хужалар тавы» («Гора господ»).

Объекты музея-заповедника относятся к типу научно-просветительских музеев, и в связи с этим их основные социокультурные задачи связаны как с научно-исследовательской деятельностью, так и с передачей полученных в ходе этой работы знаний широкой общественности. По юридическому и организационному подчинению — государственный музей, подведомственный министерству культуры РТ. Профиль музея определен специализацией его собрания, направлением деятельности и связью с научной дисциплиной — историко-археологический.

Основной фонд музея в настоящее время насчитывает 110 тыс. ед. хранения, в т.ч. археологические материалы, памятники декоративно-прикладного искусства и предметы сельского быта конца ХIХ-начале XX вв., фотоматериалы и документы.

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