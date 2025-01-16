Шайхутдинов Наиль Гумарович
Общая информация
Родился 27 октября 1977 года в пос.Горный Краснопартизанского района Саратовской области.
Образование:
— 1999 г. — Саратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция».
Трудовая деятельность:
— 28.02.2000 — 03.10.2000 г. — Юрисконсульт ОАО Лениногорского завода «Газспецмашремонт», г.Лениногорск РТ
— 04.10.2000 — 20.04.2001 г. — Директор ООО «Реалсервис», г.Лениногорск РТ
— 27.04.2001 — 09.05.2001 г. — Юрисконсульт ОАО Лениногорского завода «Газспецмашремонт», г.Лениногорск РТ
— 2001 -2014 гг. — yачальник Лениногорского участка инкассации Татарского Республиканского управления инкассации — филиала Российского Объединения инкассации Росинкас, г.Лениногорск РТ
— 2014 — 2015 гг. — Начальник ГУ-Управления ПФР в Лениногорском районе и г.Лениногорске РТ
— 2015-2022 гг. — Руководитель аппарата Совета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан
— С 2022 г. — Директор лечебно-профилактического частного учреждения профсоюзов санатория «Бакирово».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423284 РФ, Республика Татарстан, с. Бакирово ул. Фаяза Ибрагимова, зд. 1, стр.1
- Телефон: 8 800 200 69 23
- Email: bakirovo@tatais.ru
- Сайт: https://www.bakirovo.com/
Дата последнего обновления: 16.01.2025