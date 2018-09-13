Санаторий Бакирово
Общая информация
Санаторий «Бакирово» был открыт в 1933 году на юго-востоке Татарстана. До этого местность славилась среди местных жителей природными водами и грязями, исцеляющими самые сложные заболевания.
В годы войны здесь был развернут эвакогоспиталь. Благодаря комплексному лечению с использованием природных грязей и вод многие тысячи советских солдат и офицеров были возвращены в строй, спасены от ампутации конечностей.
Сейчас более 17 000 человек посещают санаторий ежегодно.
Направления лечения:
- Опорно-двигательного аппарата
- Гинекологических заболеваний
- Мужского и женского бесплодия
- Заболеваний кожи
- Других заболеваний
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бакирово
- Телефон: 8-800-200-69-23, 8 (85595) 9-78-19, 6-41-89
- Email: bakirovo@tatais.ru, info@bakirovo.com
- Сайт: www.bakirovo.com
Дата последнего обновления: 13.09.2018