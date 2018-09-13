Санаторий Бакирово

Общая информация

Санаторий «Бакирово» был открыт в 1933 году на юго-востоке Татарстана. До этого местность славилась среди местных жителей природными водами и грязями, исцеляющими самые сложные заболевания.

В годы войны здесь был развернут эвакогоспиталь. Благодаря комплексному лечению с использованием природных грязей и вод многие тысячи советских солдат и офицеров были возвращены в строй, спасены от ампутации конечностей.

Сейчас более 17 000 человек посещают санаторий ежегодно.

Направления лечения:

Опорно-двигательного аппарата

Гинекологических заболеваний

Мужского и женского бесплодия

Заболеваний кожи

Других заболеваний

Директор — Шайхутдинов Радик Замирович





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