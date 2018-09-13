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Санаторий Бакирово

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Санаторий Бакирово Фото: https://www.bakirovo.com/foto

Общая информация

Санаторий «Бакирово» был открыт в 1933 году на юго-востоке Татарстана. До этого местность славилась среди местных жителей природными водами и грязями, исцеляющими самые сложные заболевания.

В годы войны здесь был развернут эвакогоспиталь. Благодаря комплексному лечению с использованием природных грязей и вод многие тысячи советских солдат и офицеров были возвращены в строй, спасены от ампутации конечностей.

Сейчас более 17 000 человек посещают санаторий ежегодно.

Направления лечения:

  • Опорно-двигательного аппарата
  • Гинекологических заболеваний
  • Мужского и женского бесплодия
  • Заболеваний кожи
  • Других заболеваний
Директор — Шайхутдинов Радик Замирович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бакирово
  • Телефон: 8-800-200-69-23, 8 (85595) 9-78-19, 6-41-89
  • Email: bakirovo@tatais.ru, info@bakirovo.com
  • Сайт: www.bakirovo.com

Дата последнего обновления: 13.09.2018

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