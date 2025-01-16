Гимадутдинов Айрат Фердинандович
Общая информация
Родился 30 сентября 1968 г. в г. Казани.
Образование:
— 1990 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ) по специальности «Экономика и финансы».
Трудовая деятельность:
— 1988 -1989 — Служба в Советской Армии.
— 1990 г. по 1992 г. — Государственный налоговый инспектор отдела налогообложения предприятий Госналогинспекции Республики Татарстан.
— 1992 г. по 1994 г. — старший государственный налоговый инспектор сектора налогов и сборов по внешнеэкономической деятельности и налогов с банков, бирж, операций с ценными бумагами, страховых компаний Государственной налоговой инспекции по РТ.
— C 1994 г. — Управляющий партнер Компании «Аудэкс».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Сафьян, 8
- Телефон: (843) 558-09-78
- Email: info@crowe-audex.ru
- Сайт: https://www.audex.ru/
Дата последнего обновления: 16.01.2025