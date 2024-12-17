Семенихин Владимир Анатольевич

Фото: realnoevremya.ru

Общая информация





Семенихин Владимир Анатольевич родился в 1967 г. в Петровске-Забайкальском. В дошкольном возрасте вместе с родителями переехал во Владимирскую область, город Покров. Отец, работавший в сфере ветеринарии и занимавшийся изучением наиболее опасных вирусов, часто бывал за рубежом по рабочим вопросам. Из каждой поездки он возвращался с коллекцией открыток с репродукциями шедевров мирового изобразительного искусства, которые вызывали у Владимира Семенихина неподдельный интерес.

В 1984 г., окончив покровскую школу, направился в Москву. Приняв решение развивать карьеру в строительной отрасли, стал студентом одного из ведущих профильных вузов — МИСИ. Семенихин Владимир — выпускник механического факультета.

В 2004 г. защитил кандидатскую работу по экономике. Свое исследование посвятил оптимизации управленческих процессов в компаниях с госкапиталом и смешанным типом собственности.

Карьерный путь

Строительным бизнесом Владимир Анатольевич Семенихин начал заниматься по окончании вуза.

В 1991 г, заручившись поддержкой брата, основал профильную компанию. Начальный капитал составили средства от продажи автомобиля. На них Владимир Анатольевич Семенихин арендовал спецтехнику для подготовки первой стройплощадки. Впоследствии начинающие бизнесмены реализовали несколько прибыльных проектов.

В 1995 г., накопив значительный опыт в строительной отрасли, Владимир Семенихин создал собственную девелоперскую компанию под названием «Стройтэкс». Она сфокусировала свою деятельность на реализации проектов в Москве и Мособласти.

В настоящее время Семенихин Владимир в качестве председателя Совета директоров формирует долгосрочную стратегию развития бизнеса и работает над усилением его рыночных позиций. Под управлением холдинга находятся около тридцати специализированных предприятий финансово-строительного профиля. За три десятилетия работы объем введенной Группой недвижимости достиг 1,5 миллиона квадратных метров. Компания реализовала более сотни разноплановых проектов, включающих как премиальные жилые комплексы, так и объекты социальной инфраструктуры.

Владимир Анатольевич Семенихин определил концепцию, согласно которой «Стройтэкс» применяет комплексный подход в девелопменте. Холдинг отвечает за весь жизненный цикл возводимого объекта. Застройщик курирует проекты с момента выбора площадки. Завершив строительные работы, благоустраивает прилегающую территорию. Также в периметре «Стройтэкса» функционируют дочерние структуры, специализирующиеся на реализации жилья, правовом сопровождении сделок и управлении готовыми зданиями.

Семенихин Владимир инициировал применение передовых решений при строительстве объектов. Группа использует современные методы возведения зданий различных типов, реализует креативные архитектурные решения в сегментах жилья классов «элит» и «комфорт».

Владимир Семенихин как основатель и владелец «Стройтэкса» установил жесткое требование по соблюдению графика сдачи объектов. Корпоративная стратегия также подразумевает комплексную застройку территорий и создание внутри ЖК полноценных городских пространств с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.

Коллекционирование

Семенихин Владимир Анатольевич владеет обширной частной коллекций произведений искусства. Наряду с живописными полотнами в ней представлены графические работы, скульптурные композиции и изделия из фарфора.

В 1994 г. в собрании Семенихина Владимира Анатольевича появилась первая картина. По состоянию на 2024 г. коллекция насчитывает более 3 тысяч предметов искусства. В их числе работы отечественных и зарубежных художников.

Владимир Семенихин — учредитель фонда культуры

С 2002 г. развивает фонд, названный в честь жены Екатерины. Спустя два года после основания организация занялась издательским делом. За прошедший период она внесла вклад в развитие искусствоведческой литературы.

В 2007 г. стал поворотным в истории фонда. Владимир Анатольевич Семенихин открыл в столице собственную выставочную площадку, ставшую одной из первых частных галерей международного класса, функционирующих в Москве. На площадке регулярно выставляются произведения из коллекции бизнесмена и организуются тематические экспозиции.

Дата последнего обновления: